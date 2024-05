The Boys: ecco i nuovi poster della quarta stagione

L'attesissima quarta stagione di The Boys ha già completato la produzione e debutterà su Prime Video il mese prossimo. Di recente delle nuove immagini della prossima stagione sono state diffuse online: lo streamer ha pubblicato due poster che mostrano Billy Butcher (Karl Urban) con i The Boys sullo sfondo pronti a fare a botte e Patriota (Anthony Starr).

"Altro caos in arrivo, e non si può domare. La quarta stagione di The Boys arriva il 13 giugno", recita la didascalia del post di Prime Video. Potete vedere i poster qui sotto:

More chaos coming, and it ain't controlled. The Boys Season 4 arrives June 13. pic.twitter.com/ighOy4tv2W — Prime Video (@PrimeVideo) May 2, 2024

The Boys 4

Nella quarta stagione di The Boys, il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, con pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con una posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

The Boys è interpretato da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

"Tutto accade dopo gli eventi di Gen V", ha detto recentemente il creatore di The Boys Eric Kripke a Variety a proposito degli eventi della quarta stagione di The Boys. "Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse, che penso che altri universi a fumetti si trovino a dover fare, sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto modulare. C'è la terza stagione di The Boys, poi c'è Gen V e poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi, dopo, c'è la seconda stagione di Gen V. È più simile ai vagoni di un treno che a un piatto di spaghetti".