The Boys, Jensen Ackles spoilera un cameo di Soldier Boy nello spin-off Gen V?

Il personaggio rivelazione della terza stagione di The Boys, Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, farà la sua comparsa anche nello spin-off, Gen V? A quanto pare, la risposta è sì.

A rivelarlo è stato proprio Jensen Ackles durante una covention in Louisiana, in un panel con l'amico e co-star di Supernatural Jared Padalecki.

"Soldier Boy compare per un breve momento nel nuovo spin-off di The Boys" avrebbe detto al pubblico in sala, come si legge anche su EW!.

"Infatti sono diversi i cameo di personaggi dalla serie principale che vedremo nello spin-off. E il mio è stato in gran parte improvvisato" ha poi aggiunto.

L'attore pare fosse sul set dello spin-off assieme ad Eric Kripke (creatore di entrambe le serie Amazon, nonché papà di Supernatural, di cui Ackles era protagonista) quando i due hanno avuto l'idea: "Eravamo lì, a chiacchierare e buttare giù idee tra una ripresa e l'altra, e son venute fuori tante versioni differenti".

Gen V, il teaser trailer: diamo un primo sguardo allo spin-off di The Boys

Cosa combinerà Soldier Boy alla Godolkin University, dove una nuova generazione di supereroi Made in Vought viene addestrata per seguire le orme dei Sette?

Non lo sappiamo ancora, ma oltre a lui in Gen V vedremo anche i colleghi di The Boys Jessie T. Usher, Colby Minifie e P.J. Byrne, almeno stando agli attori annunciati finora. Se ve ne saranno altri dalla serie madre, è tutto da scoprire.