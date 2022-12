Gen V, il teaser trailer: diamo un primo sguardo allo spin-off di The Boys

The Boys: Gen V non tarderà ad arrivare sui vostri teleschermi: scoprite quando e fatevi un'idea di cosa vi aspetta con il primo teaser trailer della serie Amazon.

Preparatevi a una superdose di supereroi problematici: lo spin-off di The Boys, Gen V, sta per fare il suo arrivo... Ma prima godiaoci questo teaser trailer che ci permette di dare un primo sguardo alla serie Amazon.

Ci si sta lavorando da un po', ma la ora la prima stagione dello spin-off di The Boys sembra essere quasi pronto per approdare in tv. Di certo, è quel che traspare dal primo teaser trailer della serie, che nel frattempo ci anticipa la finestra di lancio: 2023.

E sebbene non sappiamo molto altro sul debutto dello show prodotto da Michele Fazekas e Tara Butters (primavera? Estate?) quel che possiamo dirvi è che non mancheranno momenti sanguinosi, scioccanti colpi di scena, e ritroveremo anche qualche volto familiare.

Come riporta EW!, oltre ai protagonisti già annunciati in precedenza, che vedete anche nel video diffuso al CCXP - Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, Shelley Conn, Derek Luh, Asa Germann, Maddie Phillips, London Thor, Marco Pigossi e Marco Pigossi - assisteremo infatti anche a delle guest appearance da parte di Jessie T. Usher (A-Train), Colby Minifie (Ashley) e P.J. Byrne (Adam) della serie principale, mentre ai nuovi volti si aggiungono anche Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.

The Boys, un primo sguardo a Gen V dal set dello spin-off (VIDEO)

"Benvenuti alla Goldolkin University" si sente dire nel filmato, poco prima che la telecamera si sposti su scenari più raccapriccianti "Questo è un luogo sicuro per coltivare i vostri talenti".

Beh, potete già immaginare come andrà...