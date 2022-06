The Boys, Jensen Ackles sfida Chris Evans a un faccia a faccia tra supereroi: "Chris, dobbiamo parlare"

L'interprete di Soldier Boy in The Boys, Jensen Ackles, lancia il guanto di sfida al collega Chris Evans per un confronto tra supereroi.

Il nuovo arrivato in The Boys 3, Jensen Ackles, lancia un appello a Chris Evans per un confronto tra supereroi. Mentre Chris Evans viene ormai universalmente identificato con l'integerrimo Capitan America, nella nuova stagione di The Boys Ackles interpreta il vizioso e scellerato Soldier Boy, supereroe di tutt'altra pasta. E Ackles sapeva esattamente in cosa si stava cacciando quando il creatore, Eric Kripke, che ha sviluppato lo show dal fumetto di Garth Ennis, gli ha inviato un copione della terza stagione con una scena per l'audizione che non è arrivata al montaggio finale.

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

"Ho letto [la scena] e ricordo solo che c'era una battuta in cui Soldier Boy diceva: 'Mi stavo sbattendo qualche Playboy nella grotta e il pollice di Peter Fonda era nel mio culo'", ha rivelato Jensen Ackles a Yahoo Entertainment. "Non so cosa questo aneddoto riveli su di me, ma in quel momento mi sono detto, 'Devo interpretare questo ruolo!' Ne ero davvero entusiasta".

Come Steve Rogers prima di lui, Soldier Boy è un uomo fuori dal tempo. Introdotto nell'universo di The Boys come "il primo supereroe d'America", lui e il suo super team, Payback, operarono durante e dopo la guerra del Vietnam. Ma poi un sanguinoso attacco dell'Unione Sovietica nei primi anni '80 lasciò Payback decimato e Soldier Boy apparentemente morto. Le informazioni ufficiali sulla sua sorte potrebbero però non essere accurate...

Come anticipa la nostra recensione della terza stagione di The Boys, i primi episodi dello show sono disponibili su Prime video. Dopo essersi ambientato alla perfezione nello show, Jensen Ackles sogna l'impossibile: una resa dei conti tra Soldier Boy e Capitan America. Alla domanda se spera di ricevere notizie da Chris Evans, Ackles confessa che farebbe volentieri quattro chiacchiere col collega. "Chris ed io probabilmente dovremmo parlare, dovremmo avere un faccia a faccia in vista di un eventuale crossover", anticipa, prima di mettere le mani avanti aggiungendo: "Ma lui poteri magici! E il suo scudo può tornare da lui, il mio scudo è solo un oggetto contundente. Vincerebbe il confronto."

Ma Evans vincerebbe l'altra competizione Cap-centrica: cioè, chi ha il culo più bello d'America? Questo è un altro titolo che Jensen Ackles non può che cedere a Evas specificando: "Chris vincerà anche lì. Non ha tre figli, quindi ha il tempo di allenarsi!"