The Boys, Chace Crawford riceve messaggi di odio dai fan di Aquaman: "Fottiti, ragazzo pesce"

Chace Crawford svela di ricevere numerosi messaggi di odio da parte dei fan di Aquaman per via della sua parodia in The Boys, Abisso.

La star di The Boys, Chace Crawford, che interpreta la parodia di Aquaman, Abisso, nella serie Prime Video nominata agli Emmy, ha rivelato di ricevere messaggi di odio dai fan della DC che prendono il loro amore per Aquaman un po' troppo sul serio.

"Di tanto in tanto su Instagram, ricevo un 'Fottiti, ragazzo pesce. Pensi che sia divertente prendere in giro Aquaman?'", ha detto Chace Crawford a GQ. "Perfetto. È esattamente quello che voglio".

Come anticipa la nostra recensione della terza stagione di The Boys, al debutto oggi su Prime Video, lo show continua a farsi beffe del fandom dei supereroi immaginari stimolando il pubblico a chiedersi cosa accadrebbe davvero se i crociati incappucciati ("Super") esistessero nel mondo reale e fossero corrotti e viziosi prodotti di marketing.

The Boys non è l'unico show a deridere le abilità uniche di Aquaman: in Peacemaker John Cena ha preso di mira il personaggio dicendo che l'Aquaman di Jason Momoa "scopa i pesci" regolarmente.

The Boys non si pone limiti a livello creativo, proponendo la parodia di Superman nel folle Patriota, A-Train (Jessie Usher) in una versione allucinata di The Flash mentre la donna guerriera Queen Maeve (Dominique McElligott) è una Wonder Woman più sottomessa, che sopporta il sessismo e le molestie sul posto di lavoro per rimanere nella versione distorta della Justice League.

Il nuovo arrivato della terza stagione, Soldier Boy, interpretato dall'ex di Supernatural Jensen Ackles, riflette il personaggio di Capitan America, che si risveglia dopo decenni di ibernazione solo per mettere in discussione la politica liberale. E Ackles ha persino guardato al "vero" Capitan America, Chris Evans e all'MCU per modellare il contorto Soldier Boy.

I primi tre episodi di The Boys 3 sono disponibili su Prime Video.