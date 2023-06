The Boys, Jensen Ackles: 'Per ottenere il ruolo di Soldier Boy ho dovuto combattere'

Jensen Ackles sembra nato per interpretare Soldier Boy, ma convincere i produttori di The Boys a ingaggiarlo non è stata una passeggiata.

La presenza del creatore di Supernatural Eric Kripke come showrunner di The Boys avrebbe dovuto agevolare l'ingaggio di Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy. Ma a quanto pare l'attore ha dovuto combattere per ottenere la parte.

Eric Kripke e Jensen Ackles hanno lavorato insieme per cinque stagioni nell'acclamata serie di The CW Supernatural, dove l'attore ha dato vita a uno dei due protagonisti, Dean Winchester. Pur uscendo di scena dal team creativo, Kripke è stato vicino al team in quanto ideatore dello show e principale artefice della storia dei fratelli Winchester. Quando però Ackles si è candidato per il suolo di Soldier Boy, storico personaggio dei fumetti che fa il suo ingresso nella terza stagione di The Boys, l'ingaggio non è stato facile come si potrebbe pensare:

In un'intervista con Discussing Film, Jensen Ackles ha rivelato che la rosa dei candidati per il personaggio includeva nomi molto interessanti.

"Eric mi ha inviato una scena dell'audizione per Soldier Boy dicendo 'Leggi e dimmi cosa ne pensi'. Ha aggiunto, 'Ti avverto, non sarà facile'. Apparentemente, c'era una rosa di nomi che lo studio stava valutando. Di certo non ero in quella lista, che consisteva in nomi molto più celebri del mio. Ma ho detto che ero disposto a combattere, e lui ha risposto 'Se sei disposto a combattere per questo ruolo, allora potrei essere in grado di aiutarti'".

Jensen Ackles dovrebbe fare ritorno nei panni di Soldier Boy nella quarta stagione di The Boys, in arrivo prossimamente su Prime Video.