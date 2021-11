The Boys contro Paul Rudd: è Patriota l'eroe più sexy del mondo

La rivista fittizia V-PLE ha nominato Patriota eroe più sexy del mondo in risposta alla nomina di Paul Rudd come uomo più sexy del mondo da parte di People.

Paul Rudd può anche essere l'uomo più sexy al mondo, ma chi è l'eroe più sexy? Secondo la rivista V-PLE, una pubblicazione fittizia nel mondo di The Boys, è Patriota.

Questa settimana, è stato rivelato, che la star di Ant-Man Paul Rudd è stato eletto uomo più sexy del mondo dalla rivista People. La risposta di The Boys a questa notizia non poteva certo farsi attendere. Un post sui social di Vought International ha svelato la copertina della rivista V-PLE, una chiara parodia di People, con Patriota di Antony Starr in primo piano. Si legge: "Patriota: l'eroe più sexy del mondo! Un sant'uomo.".

"Fin dall'inizio di The Boys, abbiamo visto in azione il braccio di propaganda della Vought - voglio dire, il canale di notizie - VNN", ha detto lo showrunner Eric Kripke parlando dei canali Vought International, che si fanno beffa della CNN. "Scaveremo più a fondo in quei patrioti giusti ed equilibrati la prossima stagione, quindi, come teaser, stiamo introducendo 'Seven on 7' ​​con la più grande star di VNN Cameron Coleman. Gli episodi sono nel canone mondiale, offrendo informazioni nuove di zecca che colmano il divario della storia tra le stagioni 2 e 3. Quindi godetevi le scene piccanti e gli spot pubblicitari di cateteri, proprio come farebbero i vostri genitori!"

Secondo Amazon, "gli episodi di VNN saranno una serie di lancio per i nuovi canali mondiali della Vought International su YouTube, Instagram e Twitter. Tutto ciò che viene pubblicato su Vought International non infrange la quarta parete e rimane interamente nel mondo di The Boys, anche se il mondo reale e quello dello show si fondono e si sovrappongono in modi divertenti e sorprendenti".

Restiamo in attesa di scoprire quando la terza stagione di The Boys approderà su Amazon Prime Video.