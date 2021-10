The Boys, Jack Quaid è Fry di Futurama per Halloween, ma versione meme (FOTO)

Lla star di The Boys Jack Quaid, ha ricreato l'iconico meme di Futurama per Halloween 2021: 'Shut up and take my money'.

Cosa c'è di più divertente a Halloween di vedere quali assurdi costumi indosseranno le celebrità per l'occasione? La star di The Boys Jack Quaid, ad esempio, ha preso esempio dall'internet per regalarci un fantastico outfit ispirato al celebre meme di Futurama, Shut up and take my money!

La serie animata americana è giunta a conclusione già da diversi anni, ma sul web nulla muore davvero, specialmente se nel frattempo si riesce ad assurgere allo status di meme.

È proprio ciò che è successo a una scena dalla sesta stagione dello show che vede il protagonista, Fry, con in mano dei soldi mentre pronuncia la frase "Sta zitto e prendi i miei soldi".

Da quando la scena è diventata parte della cultura del web, sono state tantissime le occasioni in cui è stata riproposta, e ormai chiunque ne è a conoscenza.

Ecco perché è anche un'ottima idea per un costume di Halloween. O almeno così deve aver pensato Jack Quaid, l'interprete di Hughie nella serie Amazon The Boys, che l'ha scelta come ispirazione per i festeggiamenti di quest'anno.

Non trovate anche voi che sia parecchio accurato?

Intanto, le riprese della terza stagione di The Boys sono da poco giunte al termine, il che vuol dire che difficilmente vedremo i nuovi episodi prima di primavera/estate 2022. Nel frattempo, però, potete sempre seguire gli account ufficiali della serie, che spesso ci regalano delle vere e proprie chicche, come clip, scene tagliate e materiali promozionali.