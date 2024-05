The Boys, brutte notizie per lo spin-off ambientato in Messico

Mentre siamo tutti in febbricitante attesa del debutto della Stagione 4 di The Boys, Prime Video presto sperimenterà ancora di più con il mondo della serie, in particolare con il nuovo spin-off in live-action ambientato in Messico.

Il progetto esplorerà ulteriormente il regno dei supereroi violenti di The Boys, ma sembra che dovremo aspettare ancora un po' prima che si concretizzi. In una recente intervista con Entertainment Weekly, Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha rivelato che anche se i lavori su The Boys: Mexico sono iniziati, la serie ha ancora "molti ostacoli" prima di diventare realtà.

I due personaggi di Gen V in un momento del trailer di The Boys 4

"Stanno ancora facendo l'accordo con lo scrittore per il pilot", ha spiegato Kripke, riferendosi allo sceneggiatore e co-showrunner Gareth Dunnet-Alcocer. "Ha un'idea fantastica, e tutti noi siamo già ridendo al pensiero di quanto sarà divertente. Ma ci sono molti ostacoli da superare prima che lo show diventi realtà. Dovrà scrivere un episodio pilota straordinario, probabilmente dovrà scrivere anche un secondo episodio straordinario. Penso che sia in grado di farlo e che lo farà, ma manca ancora un po' di tempo prima di iniziare davvero a inserire easter egg, ambientazioni e tutto il resto".

Di cosa parla The Boys: Mexico?

Al momento non si conoscono i dettagli della trama dello spin-off. Diego Luna (Andor) e Gael García Bernal (Marvel's Werewolf by Night) stanno producendo la serie e ci sono buone probabilità che facciano capolino nello show anche in qualità di interpreti in qualche modo.

"Sono molto entusiasta di quello che possiamo fare, perché possiamo realizzare qualcosa di molto interessante in America Latina", ha dichiarato Bernal in una recente chiacchierata con Variety, subito dopo l'annuncio della serie da parte di Prime Video. Ricordiamo che The Boys 4 debutterà in streaming il 13 giugno prossimo; nell'attesa, recuperate il trailer ufficiale.