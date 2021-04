The Boys: Aya Cash è stata ingaggiata per il ruolo di Stormfront prima della premiere della prima stagione

Aya Cash ha ricordato il provino per il ruolo di Stormfront in The Boys rivelando di essere stata ingaggiata mesi prima dell'arrivo della prima stagione su Amazon Prime Video.

Aya Cash ha svelato di essere stata ingaggiata per il personaggio di Stormfront prima della messa in onda della premiere di The Boys. All'epoca, Amazon Prime Video non aveva neppure ancora approvato una seconda stagione dello show.

The Boys: Aya Cash interpreta Stormfront

Aya Cash ha spiegato che le audizioni per Stormfront e altri personaggi si sono tenute molti mesi prima dell'arrivo su Amazon di The Boys e molto prima che la serie si rivelasse un successo di pubblico e critica.

"Sono passati alcuni mesi prima che uscisse la prima stagione. Non era neppure stata commissionata la seconda stagione, ma hanno dovuto ingaggiare qualcuno per interpretare questo ruolo perché avevano bisogno di costruire l'abito sul corpo che lo avrebbe indossato", ha recentemente rivelato Aya Cash a Collider ricordando il primo provino. "La seconda stagione non era ancora certa, ma io avevo già un lavoro".

Aya Cash ha aggiunto di aver parlato a lungo col creatore di The Boys, Eric Kripke, per via dell'ideologia legata al personaggio di Stormfront perché voleva assicurarsi che la serie gestisse tutto in modo appropriato:

"Sono entrata, ho fatto l'audizione, ho parlato per 20 minuti con Eric del ruolo perché durante il provino mi era stato detto, 'Guarda, le battute non lo fanno trasparire, ma sarà un ruolo complicato. Non ho problemi a interpretare personaggi cattivi o profondamente antipatici, ma ovviamente questo sarebbe stato qualcosa che doveva essere gestito con intelligenza. Non potevamo glorificare questo personaggio in un modo con cui non ero d'accordo, ma al tempo stesso dovevo mettermi al servizio della storia. Dopo aver parlato con Eric, mi sono sentita in ottime mani".

Dopo la sorte toccatale nel finale di The Boys 2, Aya Cash è pessimista sul ritorno di Stormfront e commenta scherzosamente che forse potrebbero inserire la sua faccia in CGI.

La terza stagione di The Boys è attualmente in lavorazione in Canada. Le prime due stagioni sono disponibili su Amazon Prime Video.