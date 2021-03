The Boys 3, Aya Cash pessimista sul ritorno di Stormfront: "Forse potrebbero inserire la mia faccia in CGI"

Aya Cash non è troppo ottimista sul possibile ritorno della sua supervillain Stormfront nella terza stagione di The Boys, attualmente in lavorazione in Canada.

Aya Cash non ha buone notizie da condividere con i suoi fan, il ritorno di Stormfront, personaggio da lei interpretato in The Boys, nella terza stazione è altamente improbabile.

The Boys: Aya Cash interpreta Stormfront

"Anche io vorrei sapere se tornerà" ha dichiarato Aya Cash a EW mentre è impegnata nella promozione del suo nuovo film We Broke Up.

"Adesso non sono in Canada sul set" prosegue l'attrice. "Sono impegnata in un nuovo show Fox intitolato This Country. Il mio contratto con The Boys durava solo un anno, per il futuro chi lo da? Forse potrebbero inserire la mia faccia in CGI".

The Boys 3: il costume di Soldier Boy nelle nuove foto dal set

Nel finale della seconda stagione della serie Amazon The Boys, le braccia e gambe di Stormfront vengono bruciate grazie ai poteri del figlio di Patriota riducendola a un tronco, ma essendo il personaggio immortale alcuni fan continuano a sperare nel suo ritorno. Lo scorso autunno Aya Cash si era detta ottimista per un suo eventuale ritorno "anche se di lei non è rimasto molto. Tecnicamente non è morta, ma credo che i fan dovranno attendere la terza stagione per conoscere la sua sorte o se riapparirà in forma diversa."

Lo showrunner Eric Kripke aveva aggiunto: "Non è morta, è solo diventata un ceppo. Con gli sceneggiatori e Aya stiamo riflettendo sul futuro di Stumpfront. Vedremo."