The Boys, Antony Starr: "Patriota è un Joffrey Baratheon più simpatico"

Antony Starr, interprete del malvagio super Patriota nella serie Amazon The Boys, ha paragonato il suo personaggio a uno dei cattivi più famosi de Il trono di spade: Joffrey Baratheon.

The Boys: una scena della serie

Nel corso di un'intervista con Comicbook.com, Antony Starr ha riflettuto sulle somiglianze tra il suo supereroe sadico e violento e il popolarissimo villain de Il trono di spade specificando:

"Dato che siamo stati rinchiusi a casa a Los Angeles da un sacco di tempo, e le cose continuano a peggiorare, ho rivisto tutto Il trono di spade. Mi ero dimenticato, o forse non mi ero accorto di quanto sia bravo l'interprete di Joffrey in realtà. L'unica cosa che vorrei dire sulla differenza tra i nostri personaggi, non per difendere Patriota, ma non c'è davvero niente di Joffrey che possa piacere. C'è una tale assenza di umanità, non c'è motivo per questa scelta. Non ti immedesimi mai con lui, nel caso di Patriota pensi che sia malvagio e spregevole, ma a causa della scrittura intelligente della prima stagione e di alcune scelte divertenti che abbiamo escogitato nella seconda stagione... ci sono momenti in cui scorgi qualcosa di più del semplice psicopatico, che lo rende colui che ami odiare, ma poi ogni tanto ci sono questi momenti ... ci sono momenti in cui entri in empatia con lui e ti rendi conto: "Oh, sta cercando di aiutare suo figlio" e cose del genere".

The Boys, parla il creatore: "Sono preoccupato perché mi sto divertendo troppo a scrivere la stagione 3"

Il finale della seconda stagione di The Boys ha confinato Patriota in una situazione ancor più grottesca. Lo showrunner e autore Erik Kripke ha annunciato che la terza stagione, a breve in lavorazione, conterrà l'adattamento di Herogasm, storyline più scandalosa dei fumetti che descrive un'orgia di supereroi. Per Patriota si annunciano nuove avventure ancor più sconvolgenti.