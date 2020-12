The Boys, parla il creatore: "Sono preoccupato perché mi sto divertendo troppo a scrivere la stagione 3"

Il creatore di The Boys Erik Kripke ammette di essere preoccupato dal fatto di divertirsi troppo durante la scrittura della terza stagione, attesa dai fan dopo che lo show Amazon Prime video è diventato oggetto di culto.

The Boys 2: Karen Fukuhara in una scena della nuova stagione

"La cosa che mi preoccupa della stagione 3 è che scriverla è un'esperienza divertente e fresca" ha confessato Erik Kripke a Consequence of Sound. "Questo mi preoccupa. Mi sto divertendo, mentre dovrei essere raccolto in una profonda introspezione. Ovviamente, ogni nuova stagione di uno show televisivo diventa un po' più difficile da scrivere della precedente perché le migliori idee di partenza sono state esplorate. Perciò devi affacciarti in quelle aree rimaste inesplorate, questo risulta sempre più complicato, è una sfida."

Kripke ammette di essere un perfezionista e paragona il suo mood attuale alla sensazione che ha quando sta per chiudere un episodio per lo show, momento in cui sente sempre di avere bisogno di più tempo per fare le dovute modifiche:

"Mi piace arrivare alla fine di ogni stagione. Quando le realizzo mi dico, 'Amico, come possiamo migliorarla? L'altro giorno stavo dicendo a qualcuno nel mio reparto di post-produzione che quando finalmente approvo un taglio, o un effetto speciale, mi sembra una sconfitta perché sia che manchi il tempo o il denaro, capisco che non andrà meglio. Quindi, niente mi rende più felice di dire: 'Oh, ho un sacco di appunti. Vai a migliorarlo, amico'. Non sono il tipo che dice: 'È finita e sono felice'. Dico solo: 'Sì, amico. Vorrei avere un altro mese per rivedere tutto'".

Per il momento i dettagli sulla terza stagione di The Boys sono scarsi. Sappiamo che lo show vedrà l'arrivo di Jensen Ackles nei panni di Soldier boy, personaggio che sarà perfino "peggio di Patriota". Le riprese di The Boys 3 prenderanno il via a inizio 2021.