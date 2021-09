The Boys: Amazon approva lo spinoff, cambiano gli showrunner

Amazon Studios ha dato il via alla produzione dello spinoff di The Boys, show di punta della piattaforma streaming prodotto da Sony Pictures Television. Michele Fazekas e Tara Butters saranno le nuove showrunner e produttrici esecutive dello spinoff dopo l'uscita di scena di Craig Rosenberg dovuta a divergenze creative.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr nella prima stagione

Come annunciato in precedenza, Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Reina Hardesty e Maddie Phillips interpreteranno i giovani protagonisti dello show, ancora privo di titoli, ambientato nell'esclusivo college americano per supereroi gestito dalla Vought International. La serie, che sarà vietata ai minori, esplorerà le vite dei giovani e competitivi Super che competono per accaparrarsi i migliori contratti e assicurarsi un futuro sotto i riflettori.

Il creatore di The Boys Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson e Michaela Starr saranno anche produttori esecutivi della serie spin-off, che approderà in esclusiva su Amazon Prime Video. In qualità di co-produttori esecutivi ci sono Zak Schwartz ed Erica Rosbe. La serie sarà prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios in associazione con Kripke Enterprises, Point Gray Pictures e Original Film.

The Boys 3: nello show l'episodio Herogasm sarà "osceno" come nei fumetti

"Proprio come Mork & Mindy è nato da Happy Days - che è un fatto folle e vero - il nostro spin-off esisterà nell'universo cinematografico di Vought, ma avrà un tono e uno stile tutto suo. È la nostra versione di una serie ambientata al college, ma con un team di adolescenti Super affascinanti, complicati e talvolta mortali", ha dichiarato il produttore esecutivo e showrunner di The Boys Eric Kripke. "Michele e Tara sono dei geni, siamo entusiasti di averli alla guida di questa nave e grati a Sony e Amazon per l'opportunità. Adoriamo questo show e non vediamo l'ora che il pubblico lo veda. Inoltre, Baywatch Nights è stato derivato da Baywatch e aveva vampiri. Vampiri!"