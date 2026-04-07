The Boys 5, il voto dei critici su Rotten Tomatoes: la stagione finale convince (quasi) tutti

La stagione finale di The Boys debutta con un voto quasi perfetto su Rotten Tomatoes e recensioni prevalentemente positive. Tra violenza, satira e momenti scioccanti, la serie sembra chiudere in grande stile.

Chiudere una serie è sempre un esercizio di equilibrio: troppo poco e deludi, troppo e rischi di esagerare. The Boys arriva alla sua quinta e ultima stagione con un debutta con un 95% su Rotten Tomatoes e un compito (quasi) raggiunto: restare fedele alla sua natura corrosiva senza perdere la forza che l'ha resa unica.

Un finale potente tra caos, satira e sangue

Dopo anni passati a demolire il mito dei supereroi, The Boys si prepara a salutare il pubblico con una stagione che, almeno secondo le prime recensioni, non ha alcuna intenzione di abbassare il volume. Il debutto su Rotten Tomatoes è stato quasi perfetto: un iniziale 100% poi stabilizzatosi al 95%, con una sola recensione negativa su oltre venti giudizi. Un risultato che racconta già molto della percezione critica: non unanimità assoluta, ma un consenso solido.

The Boys: un'immagine della serie

Le opinioni convergono su un punto: questa è probabilmente la stagione più cupa della serie. Un'escalation narrativa che porta all'estremo ciò che lo show ha sempre fatto, mescolare violenza esplicita, ironia nera e una satira politica affilata. Alcuni critici parlano di un'esperienza ancora capace di sorprendere, altri sottolineano come la formula inizi a mostrare qualche segno di stanchezza.

Tra i commenti più emblematici, c'è chi osserva che "ogni geyser di sangue e ogni viscera sparsa diventano una piccola catarsi necessaria", suggerendo che lo shock visivo non sia fine a sé stesso, ma parte integrante del linguaggio della serie. Dall'altra parte, una voce più critica definisce questa stagione "la più oscura e cupa, che tenta di commentare un'America frammentata ma si limita allo shock senza vera sostanza".

Eppure, anche tra chi solleva dubbi, emerge un dato chiaro: The Boys resta un oggetto televisivo difficilmente replicabile. Una serie che ha costruito il proprio successo sulla capacità di essere scomoda, irriverente e imprevedibile, e che continua a muoversi su quella linea, anche quando rischia di inciampare.

Tra difetti e identità: una chiusura che punta in alto

Se il cuore della stagione resta il conflitto tra personaggi ormai iconici, il finale promette di spingere ogni dinamica al limite. Il mondo è ormai nelle mani di Patriota, figura sempre più instabile, mentre il gruppo guidato da Butcher si muove in uno scenario che ha perso ogni equilibrio. La posta in gioco è totale, quasi apocalittica, e le recensioni suggeriscono che la serie non si tira indietro.

The Boys, Patriota sul set

Alcuni critici parlano apertamente di una struttura a tratti "formulaica" o di un ritmo "lento", segnalando come la narrazione possa risultare meno incisiva rispetto ai momenti migliori dello show. Ma sono osservazioni che convivono con giudizi molto più entusiasti: "potrebbe non essere il punto più alto della serie, ma offre abbastanza per ricompensare chi è rimasto fino alla fine".

Un altro elemento ricorrente è il riconoscimento della maturità raggiunta dal progetto. Secondo alcune analisi, il percorso dei personaggi - in particolare figure come Ashley - dimostra quanto sia stato importante lasciare che la serie evolvesse nel tempo, accumulando strati e contraddizioni.

E poi c'è l'aspetto forse più difficile da valutare: la promessa del finale. I critici hanno avuto accesso a sette episodi su otto, lasciando l'ultimo - quello decisivo - ancora avvolto nel mistero. Una scelta probabilmente strategica, pensata per evitare spoiler, ma che mantiene aperta la domanda più importante: riuscirà davvero a chiudere il cerchio?

Quello che appare chiaro, però, è che The Boys non abbandona la scena in silenzio. Anche nella sua corsa finale, resta fedele alla propria natura: provocatoria, eccessiva, a tratti imperfetta, ma sempre riconoscibile. E in un panorama televisivo spesso omologato, non è un dettaglio da poco.