The Boys 5, l'autore ha brutte notizie per i fan: "Sempre stato nei miei piani"

A qualche settimana dalla conferma dell'arrivo di una Stagione 5 di The Boys, l'autore e showrunner della serie Eric Kripke ha purtroppo dovuto dare un triste annuncio a tutti i fan dello show di Prime Video.

Quando mancano appena due giorni al debutto della quarta stagione in streaming, Kripke ha confermato che la Stagione 5 sarà anche l'ultima di The Boys, che quindi chiuderà i battenti in maniera definitiva.

Tuttavia, come ha scritto lo stesso autore sul suo post su X, concludere la serie con la quinta stagione è sempre stato nei suoi piani. La serie finirà nel modo prestabilito dal suo creatore e non in maniera brusca o con possibili cliffhanger irrisolti. Tutte le storyline verranno presumibilmente concluse.

"La settimana della première della stagione 4 di TheBoys è un buon momento per annunciarlo: la stagione 5 sarà quella finale! È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto fino a quando non ho ricevuto l'ok definitivo dalla Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un culmine cruento, epico e umidiccio. Guardate la Stagione 4 tra 2 GIORNI, perché la fine è appena iniziata!".

La quarta stagione di The Boys debutterà con i primi tre episodi il prossimo 13 giugno su Prime Video. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione completa.

Il mondo di The Boys continuerà ad espandersi

Adattamento dell'omonima serie a fumetti di Garth Ennis, The Boys ha portato il mondo delle avventure dei supereroi decisamente su un nuovo livello. La serie è diventata un vero e proprio successo per Prime Video che ha poi condotto alla produzione di due spin-off, l'animata The Boys Presents: Diabolical e uno in live-action, Gen V, recentemente rinnovato per una Stagione 2. Quest'ultima ha dovuto affrontare anche la tragica morte di Chance Perdomo, il cui personaggio non verrà riassegnato nei nuovi episodi.

Inoltre, è stato da poco annunciato anche un ulteriore spin-off in live-action ambientato in Messico, tra i cui produttori troviamo anche Diego Luna e Gael Garcia Bernal.