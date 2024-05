The Boys 5: Eric Kripke vuole Jared Padalecki nella prossima stagione

Eric Kripke ha svelato che vuole coinvolgere Jared Padalecki nella stagione 5 di The Boys, dopo aver già ottenuto la partecipazione di Jensen Ackles, sua co-star in Supernatural.

Lo showrunner della serie prodotta per Prime Video spera di poter coinvolgere l'ex interprete di Sam Winchester, anche solo per un unico episodio.

La spiegazione dello showrunner

Parlando con Variety della prossima stagione di The Boys, Eric Kripke ha dichiarato perché pensa sia possibile affidare un ruolo a Jared Padalecki: "Lui è stato impegnato negli ultimi anni, quindi le tempistiche non hanno funzionato".

Padalecki in una foto di Walker

Pochi giorni fa, tuttavia, la nuova serie con star Padalecki è stata cancellata da The CW: "Ora, sfortunatamente, Walker è stata cancellata, ma la cosa buona è che è libero. E penso di dover completare il mio gioco di Pokémon 'Supernatural' e avere ancora il mio grande, davvero grande, che mi rimane da afferrare".

Nello show The Boys sono infatti già stati coinvolti Jensen Ackles, che in Supernatural era Dean Winchester, nel ruolo di Soldatino, mentre Jim Beaver è stato Robert Singer.

Nella stagione 4 della serie, inoltre appariranno Jeffrey Dean Morgan e Rob Benedict, che nello show sui fratelli alle prese con la lotta con demoni, mostri e altre creature erano rispettivamente John Winchester e il profeta Chuck.

Cosa accadrà nella quarta stagione

Nei nuovi episodi di The Boys, il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman sta par arrivare allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, a cui restano pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader dei Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. Con una posta in gioco più alta che mai, devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo.

Nella serie recitano Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti.