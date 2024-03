The Boys, Giancarlo Esposito non vuole lasciare la serie: 'Vorrei che Stan Edgar li uccidesse tutti'

Giancarlo Esposito è stato a lungo il villain principale - oltre a Patriota - di The Boys e in una recente intervista l'attore ha ammesso di adorare lo show e spera di non doverlo mai lasciare.

Anche se non è più l'amministratore delegato della Vought International, il suo villain continua a tirare le fila dietro le quinte. Il personaggio è apparso in qualche modo o forma in tutte e tre le stagioni dello show, ed è un ruolo che Esposito non lascerà mai volentieri.

"Voglio che Stan Edgar li uccida tutti. Non sei un dio. Sei semplicemente un prodotto scadente", ha detto Esposito in una nuova chiacchierata con GQ UK. "Questo è uno show che non vorrei mai lasciare perché amo la spavalderia di Stan Edgar. È un uomo d'azienda, ma non è un uomo d'azienda come ne avete visti in passato. Lui è la compagnia".

A questo proposito, Esposito ha detto che spera che Edgar alla fine si trasformi proprio nel supereroe che ha passato gran parte della sua vita a creare.

"Voglio che Stan Edgar ottenga un po' di Compund V. Datemi un po' di V temporaneo, così potrò essere un duro e farli fuori tutti", ha aggiunto l'attore.

The Boys 3: Antony Starr nei panni di Patriota

The Boys 4

La Stagione 4 di The Boys debutterà su Prime Video il 13 giugno 2024.

L'ultima volta che gli spettatori hanno visto Edgar, era stato rimosso dalla sua posizione in cima alla Vought a causa di un piano architettato da Victoria Neuman (Claudia Doumit) e Patriota (Antony Starr). Nonostante quest'ultimo abbia dimostrato di essere disposto a uccidere chiunque si metta sulla sua strada, Esposito ha spiegato in precedenza perché il suo personaggio non teme il cattivo principale dello show.

"Stan Edgar si rende conto che Patriota è solo un ragazzone e che non ha mai ricevuto la stima di cui aveva bisogno da suo padre. E quindi diventa molto, molto complicato, lo capisce", aveva spiegato Esposito a GQ lo scorso anno. "Quindi ha bisogno di essere appoggiato da un altro uomo che gli dica: 'sì, sei potente e buono e tutto il resto'. In cambio di questo, Stan sente anche che sta mantenendo il suo potere. È in grado di controllare questa mina vagante quando nessun altro può farlo".