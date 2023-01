The Boys, Erin Moriarty anticipa la vendetta di Annie nella stagione 4?

Erin Moriarty regala ai fan di The Boys nuove anticipazioni in merito a quanto potrebbe accadere nella stagione 4 di The Boys.

La stagione 4 di The Boys porterà sul piccolo schermo una nuova Annie, qualcosa che i fan della serie non hanno mai visto fino a questo momento. Gli avvenimenti della terza stagione spingeranno questo personaggio a cercare la sua vendetta?

La risposta a questo domanda arriva direttamente da Erin Moriarty, volto di Starlight in The Boys che, come riportato da Cartematt, ha pubblicato un post su Instagram accompagnato da una didascalia che sembra avvertire i fan di quello che potrebbe accadere nei nuovi episodi.

"Annie nell'era della sua vendetta. Allacciate le cinture" scrive l'attrice pubblicando un suo primo piano. Cosa succederà dunque nei nuovi episodi? Quali piani metterà in atto Annie dopo le dichiarazioni arrivate dalla Vought e pubblicate nel primo teaser della quarta stagione?

La quarta stagione della serie porterà quindi con sé non solo la scena più disgustosa mai vista fino a questo momento, ma anche importanti cambiamenti per questo personaggio che cercherà di ottenere la sua vendetta. Chi sarà al suo fianco dopo la conclusione della terza stagione che l'ha vista, forse per la prima volta, senza alleati?

Anche il Patriota si muoverà per mantenere il potere ottenuto al termine della terza stagione. E anche per lui nuovi piani da mettere in atto. Poche dunque le anticipazioni, ma qualche certezza: vendette in arrivo e nuove e disgustose scene che resteranno impresse nella mente per molto tempo. Siete pronti?