The Boys 4: l'account instagram fa chiarezza sul ritorno di un Super che credevamo morto

Dopo il debutto del teaser della quarta stagione di The Boys, Amazon MGM Studios ha svelato alcuni nuovi dettagli sui personaggi dello show, in particolare Patriota, Billy Butcher, Victoria Neuman e altri. In un post su Instagram, The Boys ha anche anticipato l'inaspettato ritorno di un Super che credevamo morto: Black Noir. Apparentemente Back Noir sarebbe stato ucciso da Patriota durante la terza stagione, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così.

Facciamo il punto sulla situazione

Insieme alle foto di alcuni personaggi di The Boys, l'account ufficiale della serie Prime Video aggiunge una specie di utile recap in cui viene fatto il punto della situazione prima dell'inizio della quarta stagione, che sarà disponibile in streaming nel 2024. Ecco cosa si legge nel recap.

Homelander è sotto processo e sta frequentando un corso di pittura a schizzi. Una di queste affermazioni è vera.

Butcher ha sei mesi di vita e sa del virus che viene sintetizzato presso la Godolkin University.

Victoria Neuman è più vicina che mai a cambiare il suo titolo da "Deputata" a "VP".

Sage e Firecracker sono due dei Super più pericolosi che abbiate mai incontrato, e per ora lasciamo perdere.

Abisso non è cambiato per niente.

Latte Materno è ancora la roccia della squadra, solo con meno barba.

In qualche modo, Black Noir è tornato.

The Boys: lo showrunner promette "la scena più folle della serie" nella quarta stagione

La sinossi di The Boys 4

Nella quarta stagione, il mondo è sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto la protezione di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo ruolo come leader dei Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, dovranno trovare un modo per tornare a collaborare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

La prime tre stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video.