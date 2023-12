The Boys 4: nel teaser il debutto del personaggio affidato a Jeffrey Dean Morgan

Amazon ha condiviso online il teaser ufficiale della stagione 4 della serie The Boys, in arrivo nel 2024 su Prime Video.

Nel video si spiega che tutte le democrazie falliscono, sostenendo che il motivo sia legato alla stupidità delle persone. Nel teaser si vede inoltre per la prima volta Jeffrey Dean Morgan.

Il ritorno della serie

I fan di The Boys dovranno attendere fino al 2024 prima di vedere gli episodi della quarta stagione e, nell'attesa, sono stati svelati alcuni dettagli della storia dei protagonisti grazie allo spinoff. Durante il finale di Gen V, infatti, abbiamo assistito all'entrata in scena di Patriota, che ha "risolto" a modo suo il trambusto che si era scatenato all'interno della Godolkin University School of Crimefighting. Durante i titoli di coda c'è stato anche un momento con al centro Billy Butcher, mostrato mentre scopre nei sotterranei della scuola il "Bosco", luogo misterioso al centro della trama dello spin-off.

Nella quarta stagione il mondo è all'orlo del collasso. Victoria Neuman sembra sempre più vicina allo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Butcher, che ha solo pochi mesi da vivere, ha perso il figlio di Becca e il suo lavoro come leader di The Boys. Il resto del team è stanco delle sue menzogne. Con rischi sempre più alti, i protagonisti devono trovare un modo per collaborare e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

La serie tratta dai fumetti

Patriota in una foto della serie

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi - famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi - abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un'impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought - la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i "senza potere" e i "potentissimi".

Basato sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, qui in veste anche di executive producer, The Boys è stato sviluppato dall'executive producer e showrunner Eric Kripke. Tra gli altri executive producer si annoverano anche Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn e Michaela Starr. The Boys è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.