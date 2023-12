The Boys: lo showrunner promette 'la scena più folle della serie' nella quarta stagione

Lo showrunner promette "la scena più folle della serie" nella quarta stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video nel 2024.

In occasione del CCXP, il Comic-Con brasiliano, pochi giorni fa è stato pubblicato online trailer della quarta stagione di The Boys e lo showrunner Eric Kripke ha svelato che nei nuovi episodi ci sarà una scena decisamente folle. "Vorrei solo aggiungere che oggi ero in post produzione, e stavamo lavorando su una scena della quarta stagione che potrebbe essere la cosa più folle che abbiamo mai fatto", ha scritto su Twitter in risposta al trailer. "Come se davvero non potessi credere che ce l'abbiamo fatta."

Garth Ennis, l'autore senza Dio: a tu per tu con il creatore di The Boys e Preacher

Gen V, ecco il consiglio di Jack Quaid alla protagonista dello spin-off di The Boys

Gen V: Lizze Broadway nello spin-off di The Boys

Il primo spin-off in live-action di The Boys, intitolato Gen V, è uscito lo scorso settembre su Prime Video. Durante il periodo delle riprese la protagonista Lizze Broadway ha chiesto consiglio a Jack Quaid, interprete di Hughie nella serie principale. La Broadway, che interpreta Emma Shaw nella serie spin-off, ha chiesto a Quaid un consiglio un po' particolare... e cioè come togliere il sangue finto dalla pelle e dai vestiti.

Quaid aveva già un rimedio collaudato. "Mi sono chiesta: 'Come si toglie il sangue?'", ha raccontato l'attrice ad Entertainment Weekly. "E lui: 'La schiuma da barba e il sapone diventeranno i tuoi migliori amici'. La schiuma da barba è l'unica cosa che lo toglie!".