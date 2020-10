The Boys 3: Stormfront tornerà nello show? La risposta di Eric Kripke

Il finale di The Boys 3 lascia la porta aperta a un possibile ritorno di Stormfront, ma per adesso il creatore dello show Eric Kripke non dà certezze.

Dopo lo sconvolgente finale di The Boys 2, i fan si pongono domande sulla terza stagione in arrivo e sul futuro del personaggio di Stormfront, che abbiamo lasciato bruciacchiato e intento a farneticare frasi in tedesco.

The Boys 2: I Sette in una scena della nuova stagione

I più curiosi possono esplorare il significato delle parole finali in tedesco di Stormfront che però lascia aperto un quesito sul destino del personaggio: Stortmfront morirà a seguito delle ferite inferte dal figlio di Becca e Patriota o la ritroveremo nella terza stagione di The Boys?

Ecco cosa ne pensa l'autore dello show Eric Kripke (via Collider): "Non è morta. Ciò che per noi era importante era mostrare per questa piccola nazista un destino peggiore della morte, colei che crede nella superiorità della razza ariana si ritrova mutilata per decenni o secoli. Stormfront invecchia molto lentamente, così trovarsi intrappolata in quella condizione di menomazione per lei è la giusta punizione. Adesso la chiamiamo Stumpfront, e se lo merita ampiamente."

The Boys 2, Eric Kripke svela i retroscena della masturbazione di Patriota

Possiamo dunque aspettarci un ritorno di Stormfront nella terza stagione della serie Amazon Prime Video? Per adesso l'ipotesi non trova conferma, come spiega la sua interprete Aya Cash:

"Credo che abbiano lasciato la porta aperta, ma non penso che le sia rimasto molto da fare. Non è morta tecnicamente, ma credo che dovremo aspettare la terza stagione per scoprire cosa le sia accaduto, se la vedremo in giro con il nuovo aspetto."