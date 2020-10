The Boys 2, Eric Kripke svela i retroscena della masturbazione di Patriota

Sono tanti i momenti scioccanti di The Boys, serie tv targata Amazon, ma lo showrunner Eric Kripke ha svelato i retroscena della sequenza in cui Patriota si masturba nel finale della seconda stagione.

Tra i tanti momenti controversi presenti nel finale di The Boys 2 c'è una scena che lo showrunner Eric Kripke aveva originariamente voluto includere nella prima stagione, ritenuta troppo selvaggia da Amazon prime Video e quindi censurata, ovvero quella in cui Patriota si masturba.

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

Nell'episodio finale della seconda stagione di The Boys, infatti, c'è una scena in cui il supereroe si masturba in cima alla Vought Tower urlando "Posso fare quello che voglio". La scena doveva essere inclusa nella prima stagione, ma è stata censurata da Amazon. Solo in seguito Erick Kripke è riuscito a farla inserire nel nuovo finale di stagione:

"Beh, aver avuto successo ha aiutato molto. Inizialmente avevamo in mente un'immagine finale diversa per Patriota. Doveva trovarsi nello spazio ed orbitare attorno alla Terra come fa Superman, ma con questo sguardo da psicopatico. Era fantastico. L'abbiamo anche girata. Ma poi Amazon ci ha detto: 'Ci piacerebbe vedere qualcosa di più forte per chiudere in bellezza'. Ed io: 'Ok, ho l'idea giusta!".

The Boys 2: il significato delle parole finali in tedesco di Stormfront

Così, lo showrunner ha inserito la scena nella sceneggiatura di The Boys e l'ha presentata ad Amazon:

"Così l'abbiamo rimessa a posto e gliel'ho inviato senza commenti. Hanno pensato che funzionasse davvero in quel contesto e che potesse andar bene, perché illustra come il personaggio si senta impotente e patetico in quel momento".

Qui trovate il commento all'episodio finale di The Boys, disponibile su Amazon Prime Video dal 9 ottobre. La terza stagione è già in produzione, come ha confermato lo stesso Eric Kripke.