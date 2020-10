The Boys 2: il significato delle parole finali in tedesco di Stormfront

A proposito di The Boys 2, ecco cosa significano le ultime parole di Stormfront, recitate in tedesco senza sottotitoli, nel finale della seconda stagione della serie.

The Boys 2: Aya Cash in una foto promozionale della stagione 2

Cosa significano le ultime parole di Stormfront, recitate in tedesco senza sottotitoli, nel finale di The Boys 2? Questo è ciò che dice: "Era così bello. Noi tre, seduti lì, all'ombra di un melo. Ti ricordi quel giorno, Frederick? Chloe aveva le braccia fuori dal finestrino della macchina. Abbiamo trovato il posto perfetto, lungo il fiume, all'ombra di un melo. Era la prima volta che Chloe mangiava mele fresche. Era meraviglioso. Volevo che non finisse mai."

La folle supereroina di matrice nazista, moglie di Frederick Vought e prima persona su cui fu testato con successo il Composto V, si ritrova mutilata e ustionata dopo il suo scontro con i membri femminili dei Boys e dei Sette. Forse convinta di essere in fin di vita (ma è già stato confermato che non è morta, a causa delle sue capacità rigenerative che però questa volta saranno più lente del solito), lei comincia a vaneggiare in tedesco, la sua lingua madre, evocando il marito e la figlia, morta di vecchiaia.

The Boys: una scena della serie con Karl Urban e Jack Quaid

Stando all'attrice Aya Cash, è l'ultima cosa che sentiremo dalla bocca di Stormfront per il momento: intervistata da Entertainment Weekly, l'attrice ha precisato che nonostante la folle Super sia ancora viva, il suo contratto per The Boys prevedeva una sola stagione, il che lascia intendere che Eric Kripke forse non abbia previsto di farla riapparire nella terza annata, le cui riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese.

Sappiamo che ci sarà invece l'esordio di Soldier Boy, il leader di Payback, gruppo che nella cronologia dello show precede i Sette. A tal riguardo Kripke ha già precisato che non dobbiamo aspettarci un personaggio simpatico, dato che era il corrispettivo di Patriota. Soldier Boy sarà interpretato da Jensen Ackles, già volto di Dean Winchester in un'altra serie di Kripke, Supernatural, che giungerà al termine nelle prossime settimane.