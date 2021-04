The Boys 3: Jensen Ackles irriconoscibile, sarà il look di Soldier Boy? (FOTO)

Jensen Ackles pubblica su Instagram una foto con un nuovo look tricologico che lo rende irriconoscibile e i fan si chiedono se tutto questo abbia a che vedere con Soldier Boy, personaggio che interpreterà in The Boys 3.

Il pubblico freme per il ritorno della terza stagione di The Boys su Amazon Prime Video e il nuovo arrivo Jensen Ackles fornisce un assaggio del suo nuovo look, in evoluzione forse per il personaggio di Soldier Boy, pubblicando una foto in cui è irriconoscibile nelle Instagram Stories.

Le riprese della terza stagione di The Boys sono attualmente in corso in Canada. Alcune foto rubate dal set ci hanno fornito uno sguardo parziale al costume di Soldier Boy, ma adesso per la prima volta il suo interprete, Jensen Ackles, svela un radicale cambio di look sfoggiando una barba foltissima e capelli in crescita. Necessario per Soldier Boy o semplice incuria da quarantena?

Jensen Ackles si è unito al cast corale di The Boys dopo la fine del longevo show Supernatural, che lo vedeva nei panni del cacciatore di demoni Dean Winchester. In attesa di fare ritorno sul set in Canada, l'attore texano si è fatto crescere una barba lunga e incolta che ha messo in allarme i fan curiosi di scoprire nuovi dettagli sul suo personaggio in The Boys. Chi conosce i fumetti di The Boys anticipa che il nuovo personaggio in arrivo sarà addirittura più folle e sadico di Patriota. A quanto pare, in The Boys 3 ne vedremo delle belle.