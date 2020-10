The Boys 3: "quella" scena tra Patriota e Soldier Boy non ci sarà

Una scena particolarmente piccante che nei fumetti vede coinvolti Patriota e Soldier Boy non sarà presente nella terza stagione di The Boys.

Lo showrunner Eric Kripke ha anticipato che The Boys 3 non conterrà l'infausta scena tra Soldier Boy e Patriota ben nota ai lettori del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

The Boys: Dominique McElligott, Antony Starr durante una scena della serie

Da qualche settimana i fan hanno appreso dell'ingresso del personaggio di Soldier Boy nella terza stagione di The Boys. A interpretarlo sarà la star di Supernatural Jensen Ackles che si calerà nei panni dell'originale supereroe della Vought che sogna di unirsi ai Sette. Tale è il suo desiderio di entrare nel team che, nei fumetti fa sesso con il leader dei Sette, Patriota, pensando che si tratti di una sorta di audizione.

La scena in questione non farà, però, parte della sceneggiatura dei nuovi episodi, che dovrebbero entrare in lavorazione a inizio 2021. A rivelarlo è lo showrunner Erik Kripke nel corso di un q&a virtuale coi fan;

"Non ci sarà un incontro sessuale Soldier Boy/Homelander. Ma ci sarà un Herogasm nella stagione 3. Ve lo siete guadagnato, ve lo meritate e lo avrete."

The Boys 3: Stormfront tornerà nello show? La risposta di Eric Kripke

Nei fumetti di The Boys, Herogasm è un evento sponsorizzato dalla Vought in cui i supereroi di ogni parte del mondo mostrano la loro depravazione, dedicandosi a sesso estremo e droghe. Resta da capire come questo evento verrà inserito nella storia, ma si preannunciano svolte decisamente piccanti nei futuri plot della serie Amazon.