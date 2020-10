The Boys 3: Nathan Mitchell anticipa il destino di Black Noir

L'interprete del super Black Noir, Nathan Mitchell, ha commentato il destino del suo personaggio in vista del ritorno in The Boys 3.

La seconda stagione di The Boys ha svelato una debolezza del super Black Noir. Il suo interprete, Nathan Mitchell, ha commentato il destino del personaggio che è ancora avvolto nel mistero.

The Boys 2: I Sette in una scena della nuova stagione

Molti fan di The Boys auspicavano che la seconda stagione avrebbe svelato l'identità del misterioso Black Noir. Per scoprire chi si cela sotto la maschera del fortissimo super dovremo attende ancora un bel po' di tempo. Nel corso della stagione Black Noir e Queen Maeve sono stati protagonisti di uno scontro nella sala riunioni dei Sette nella Vought Tower. Per proteggere Starlight, Maeve ha svelato l'allergia alle mandorle di cui soffre Black Noir, lasciandolo tramortito sul pavimento dopo avergli infilato in bocca una Almond Joy. La star Nathan Mitchell ha commentato il destino del personaggio nel corso di un'intervista a ComicBook.com:

"Direi che Black Noir è andato molto vicino alla morte. Lo shock anafilattico è una cosa molto grave e lui ha assunto una forte dose di sostanza a cui è allergico. Vicino a sé aveva il suo EpiPen nelle vicinanze e ha combattuto, dovrebbe essere riuscito a prenderlo e stabilizzare la situazione. Ma è andato vicino così alla morte".

The Boys 3: "quella" scena tra Patriota e Soldier Boy non ci sarà

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha svelato il titolo della première della terza stagione e la data di inizio delle riprese. Sarà interessante capire come Black Noir si relazionerà con Starlight quando riprenderà le forze, si presume nel corso della terza stagione di The Boys. Nathan Mitchell ha confermato il suo ritorno, anche se non è entrato nei dettagli dell'evoluzione del suo personaggio nei nuovi episodi:

"Nell'episodio 8 lo vediamo fuori uso. Non è morto, però, e spero che faccia ritorno il prima possibile. Ma quello che gli è successo non è qualcosa da prendere alla leggera".