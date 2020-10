The Boys 3: Eric Kripke svela il titolo della première e quando inizieranno le riprese

I fan stanno attendendo con impazienza The Boys 3 e lo showrunner Eric Kripke ha svelato il titolo del primo episodio inedito e quando prenderanno il via le riprese.

Lo showrunner di The Boys, Erick Kripke, hs annunciato quando i fan potranno vivere nuove avventure che verrannp raccontate nello show prodotto per Amazon Prime Video, anticipando che la prossima serie prenderà il via con la puntata intitolata Payback.

Le riprese degli episodi inediti, inoltre, inizieranno nei primi mesi del 2021, come confermato dal tweet pubblicato online.

La sceneggiatura del primo episodio inedito della serie sarà scritto da Craig Rosenberg. Parlando della terza stagione di The Boys, prodotto da Amazon Studios, Eric Kripke aveva già svelato qualche anticipazione riguardante Soldier Boy, personaggio affidato a Jensen Ackles, e che sarà legato al titolo della première: "Uno dei motivi per cui ci avvicineremo alla storia di Soldier Boy e di quel team, Payback, è che siamo interessati a esplorare un po' il modo in cui siamo arrivati in quella situazione. Attraverso la storia dei Supes possiamo raccontare un po' della storia americana e del modo n cui siamo finiti in questa posizione attualmente così fragile in cui ci troviamo".

Il team di Payback comprende anche Stormfront (Aya Cash), Eagle Archer (Langston Kerman), Tek Knight, e Crimson Countess.

The Boys 2: la spiegazione del finale di stagione