The Boys 3: Karl Urban anticipa la svolta da cattivo di Billy Butcher

Il trailer di The Boys 3 ha anticipato l'acquisto di misteriosi superpoteri da parte di Billy Butcher, leader dei Boys. Il suo interprete, Karl Urban, lascia intendere che il personaggio si prepara a una svolta da cattivo.

The Boys 2: Karl Urban in una foto promozionale della stagione 2

"Questo è il dilemma: Butcher diventeràa un supereroe o un supercriminale?" rivela Karl Urban a EW Urbano. "Per sconfiggere il mostro, diventerà lui il ​​mostro? E penso che una delle cose belle di questa stagione è che ogni personaggio deve vagliare quella scelta. Fino a che punto sono disposti a spingersi? Quale linea sono disposti a oltrepassare per ottenere ciò che vogliono ottenere?"

Per i fan della graphic novel The Boys, l'acquisizione di superpoteri da parte di Billy Butcher non è una sorpresa. Tuttavia, non è stato ancora svelato se la serie Amazon si discosterà dal materiale originale o manterrà la stessa storyline.

La terza stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video a partire dal 3 giugno, conterrà anche l'adattamento di una delle storie più scandalose e controverse del fumetto, Herogasm, che Jensen Ackles ha definito "scioccante". Nel fumetto i Super si recano su un'isola deserta di proprietà della Vought per partecipare a una massiccia orgia.

Insieme al cast delle prime due stagioni, nei nuovi episodi di The Boys sono in arrivo la star di Supernatural Jensen Ales nei panni di Soldier Boy e Katia Winter in quelli di Little Nina. Con loro nella stagione 3 anche Miles Gaston Villaneuva nei pannni di Supersonic, Sean Patrick Flanery che sarà Gunpowder, Nick Wechsler sarà Blue Hawk e Laurie Holden sarà Crimson Countess.