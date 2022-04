The Boys 3, Chace Crawford: "Dopo averlo visto nessuno mi farà più lavorare"

L'interprete di Abisso in The Boys, Chace Crawford, ammette che il tasso di stranezza della terza stagione è tale che dopo l'uscita della show potrebbe non lavorare mai più.

Chace Crawford ammette scherzosamente che il livello di stranezza toccato da The Boys 3 è tale che, dopo la visione, nessuno vorrà più farlo lavorare.

The Boys: una scena della serie con Chace Crawford

Certo è che finora l'attore non si è risparmiato. Nella prima stagione di The Boys il suo personaggio, Abisso, ha flirtato con un delfino sessualmente attivo, nella seconda stagione ha avuto una conversazione da incubo con le sue branchie (doppiate da Patton Oswalt) e nel trailer della terza stagione viene anticipata una scena di sesso con una donna mentre fissa un cefalopode in un acquario. Cosa potrebbe esserci di ancor più strano?

"Non posso rivelare troppo", ha detto Chace Crawford a EW durante le interviste con il cast al festival SXSW di Austin a marzo. Ha confermato, tuttavia, che lo show "è strano", tanto da chiedersi se avrebbe mai lavorato di nuovo dopo che la terza stagione arriverà su Prime Video.

Jensen Ackles, che si è unito al cast nel ruolo del leggendario Soldier Boy, ha citato un sms che ha ricevuto da Crawford:

"Ricordo di aver letto quella roba nella sceneggiatura e mi hai mandato un sms. E devo andare a ritrovarlo, ma penso che fosse qualcosa del tipo, 'Non so come potrò lavorare dopo questo'".

"Penso di averlo inviato", ha confermato Crawford.

La terza stagione di The Boys, in arrivo su Prime Video a partire dal 3 giugno, conterrà anche l'adattamento di una delle storie più scandalose e controverse del fumetto, Herogasm, che Jensen Ackles ha definito "scioccante". Nel fumetto i Super si recano su un'isola deserta di proprietà della Vought per partecipare a una massiccia orgia.