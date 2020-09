The Boys 2: la reazione di Patriota alle stroncature degli utenti Amazon (VIDEO)

In un divertente video un Patriota sempre più incupito reagisce alle critiche degli utenti Amazon contro la seconda stagione di The Boys.

Patriota, tra i personaggio chiavi della serie Amazon Prime Video The Boys, non avrebbe preso bene le recensioni negative pubblicate dagli utenti Amazon dovute alla scelta di far uscire la seconda stagione un episodio a settimana, come dimostra un divertente video diffuso dallo showrunner Eric Kripke.

La qualità di The Boys, una delle serie tv più amate dai fan, non viene messa in discussione. Eppure dopo aver appreso le modalità di uscita dei nuovi episodi, e di dover dover rinunciare - almeno in questo caso - al binge watching, gli utenti Amazon si sono scatenati tempestando The Boys 2 di recensioni negative e di brutti voti immeritati.

Far arrabbiare Patriota (Antony Starr), però, non è sano, come sanno bene i fan di The Boys e vista la sua reazione di fronte alle stroncature c'è di che preoccuparsi.

Qui trovate la recensione dei primi tre episodi di the Boys 2. Amazon ha già messo in cantiere la terza stagione dello show e chissà, forse terrà conto delle lamentele degli utenti quando pianificherà la distribuzione.