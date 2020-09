The Boys 2: gli utenti Amazon bocciano i nuovi episodi per una ragione sorprendente

Gli utenti Amazon hanno 'punito' la piattaforma streaming con voti negativi per la scelta di non distribuire la stagione 2 di The Boys in un colpo solo.

Nonostante le critiche più che positive riservate ai primi tre episodi della seconda stagione di The Boys, disponibili su Amazon Prime Video dal 4 settembre, gli utenti Amazon hanno bocciato lo show per un motivo sorprendente che non ha niente a vedere con la qualità.

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

Nonostante il 97% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e lodi unanimi alla serie politically uncorrect, gli utenti Amazon nonhanno gradito la scelta della piattaforma streaming di non distribuire tutti gli episodi in un colpo solo. Per vedere la stagione 2 di The Boys completa su Amazon ci sarà da aspettare un po' visto che, dopo i primi tre episodi, i successivi usciranno a cadenza settimanale ogni venerdì fino al 9 ottobre.

La vendetta degli utenti non si è fatta attendere, con un rating di 2,5 stelle a fronte di una serie tv quasi perfetta. Il 49% delle oltre 1.400 recensioni inviate su Amazon hanno solo una stella come voto, la lamentela è unanime e riguarda la scelta di non rendere disponibile tutta ala seconda stagione fin da subito.

"La stagione non è disponibile al completo????????!!! Vi abbandono, dove è il mio Netflix!" si legge in un commento. Un altro utente scrive "Che vergogna, non vedevo l'ora di vedere lo show. Adesso lo eviterò e non ve do l'ora che sia cancellato, così poi potrò vederli tutti senza interruzioni."

The Boys 2, Erin Moriarty: "Mi sento fortunata per aver potuto affrontare il tema dell'abuso sessuale"

Qui trovate la recensione dei primi tre episodi di the Boys 2. Amazon ha già messo in cantiere la terza stagione dello show e chissà, forse terrà conto delle lamentele degli utenti quando pianificherà la distribuzione.