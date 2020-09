The Boys 2: il promo dell'episodio 6 "imita" The New Mutants

Il sesto episodio di The Boys 2, in arrivo venerdì su Amazon Prime Video, presenterebbe curiose somiglianze col plot di The New Mutants, almeno a giudicare dal promo.

Da quanto vediamo nel trailer dell'episodio 6, intitolato The Bloody Doors Off", viene svelata l'esistenza di una location segreta della Vought chiamata "Sage Grove Center". Come rivela Starlight, si tratta di un ospedale psichiatrico in cui Vought potrebbe fare esperimenti per creare nuovi super-terroristi. Questo scenario appare familiare a chi ha visto The New Mutants, svolta horror della saga dei mutanti ambientata in un ospedale psichiatrico.

Da notare che il "Sage Grove Center" non compare nelle pagine dei fumetti di Garth Ennis, ma è un'invenzione della serie Amazon. Difficile stabilire se si tratti di un riferimento diretto a The New Mutants o solo di una semplice casualità, ma è certo che finora The Boys non ha risparmiato citazioni e strizzate d'occhio a Marvel e DC. La seconda stagione si è aperta con un gustoso riferimento diretto al personaggio di Daredevil, ribattezzato per l'occasione Blindspot, e tra i vari riferimenti c'è anche un accenno all'intervento di Joss (Whedon) fatto da Patriota mentre è impegnato nella regia di un film promozionale sui Sette.

Il sesto episodio della seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon prime Video venerdì.