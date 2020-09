The Boys 2: ecco come è stata realizzata la selvaggia scena di sesso nel finale dell'episodio 5

Una spettacolare scena di sesso posta a fine quinto episodio di The Boys 2 ha sollevato stupore e curiosità tra i fan, ecco come è stata realizzata.

Il quinto episodio di The Boys 2 si conclude con un finale pirotecnico che coinvolge due dei nostri amati supereroi in una selvaggia scena di sesso la cui complessa realizzazione è stata spiegata dal creatore dello show Eric Kripke.

Attenzione: se non avete visto l'episodio 5 della seconda stagione di The Boys non proseguite oltre la lettura di questa news per evitare spoiler .

Come rivela la nostra recensione di The Boys 2x02, l'episodio si conclude coi fuochi d'artificio. Dopo averlo aiutato a riabilitare la propria reputazione grazie al potere del web, Stormfront esige da Patriota un ringraziamento in natura che porta i due super a unirsi in un amplesso selvaggio e violento. Erik Kripke entra nel dettaglio della realizzazione di una scena così complessa e spettacolare in un'intervista a Collider in cui spiega:

"Una volta che conoscevamo la storyline e il colpo di scena, l'unione di Stormfront e Patriota, ci siamo concentrati su come procedere. Non è stato semplice perché quando sei riunito con gli sceneggiatori fioccano le idee, ma dopo tutto è sempre una scena d'amore perciò gli attori hanno dovuto collaborare spiegando ciò che volevano fare, il tutto per rendere la situazione il più confortevole possibile per loro. In più dovevamo coinvolgere gli stuntmen per realizzare sequenza come quella in cui i super sono sospesi per aria, attaccati a dei cavi. Molte cose le abbiamo decide direttamente sul set, eravamo lì con attori stuntmen che dicevamo 'Bene, possiamo farli sbattere qui, li possiamo gettare laggù, e qui possiamo farli sollevare. Ragazzi, che ne pensate? Aya Cash e Antony Starr hanno portato le loro idee, perciò la scena è stata frutto di una collaborazione".

L'episodio di The Boys in questione è stato girato subito prima che la SAG imponesse l'obbligo di un coordinatore delle scene intime sul set per motivi di sicurezza sanitaria, come conferma anche lo Kripke:

"Abbiamo girato subito prima che diventasse obbligatorio. Se lo facessimo oggi, ogni scena dovrebbe avere un coordinatore sul set".

Il sesto episodio della seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon prime Video venerdì.