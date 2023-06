The Bourne Legacy stasera su Rete 4: cast, recensione e trama del film con Jeremy Renner

Stasera 20 giugno su Rete 4 in prima serata va in onda The Bourne Legacy: cast, recensione e trama del film con Jeremy Renner

Stasera, 20 giugno, su Rete 4, alle 21:20, viene trasmesso The Bourne Legacy, il film d'azione diretto da Tony Gilroy. La sceneggiatura è di Tony e Dan Gilroy. La colonna sonora è stata composta da James Newton Howard. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

The Bourne Legacy: Jeremy Renner è Alex Cross, protagonista del nuovo capitolo della saga

The Bourne Legacy: Trama

A Yukon, in un paesaggio immerso nella neve, un uomo riemerge dalle gelide acque di un fiume, afferra un oggetto nascosto sul fondo e va a scaldarsi vicino a un falò, prima di lanciarsi in un'altra missione. L'uomo è Cross, un agente che lavora per il programma segreto Outcome.

Giunto in una casupola di legno, trova un altro agente, il cui nome in codice è #3; ma improvvisamente un drone fuori programma prende di mira i due. Mentre, dall'altra parte del mondo, un uomo di nome Jason Bourne ha deciso di rivelare il programma segreto, i vertici hanno deciso che ogni singolo agente dovrà essere eliminato.

The Bourne Legacy: Jeremy Renner e Rachel Weisz in una scena del film

The Bourne Legacy: Curiosità

The Bourne Legacy è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 7 Settembre 212 grazie a Universal Pictures; la data di uscita originale è 10 Agosto 2012 negli USA.

Le riprese del film si sono svolte in Canada, Corea del Sud, Filippine e Stati Uniti.

Il lungometraggio è il quarto film dell'eponima serie cinematografica ispirata ai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader.

Il film The Bourne Legacy, spin/off della saga cinematografica dedicata all'agente Jason Bourne, nasce da un soggetto scritto appositamente per lo schermo. Il titolo, tuttavia, è lo stesso del romanzo di Eric Van Lustbader, autore di diverse storie dedicate al personaggio: il film di Dan Gilroy, comunque, non ha nulla a che fare con il libro.

Prima che il film The Bourne Legacy fosse messo in cantiere, il regista dei due precedenti episodi della saga, Paul Greengrass, aveva scherzosamente suggerito che un quarto film di Bourne si sarebbe dovuto intitolare The Bourne Redundancy (La ridondanza di Bourne).

The Bourne Legacy: Jeremy Renner svela qual è stata la scena più difficile

Prima di Jeremy Renner erano stati presi in considerazioni per lo stesso ruolo: tra questi, Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire, Garrett Hedlund, Michael Fassbender, Alex Pettyfer, Josh Hartnett, Michael Pitt e Benjamin Walker.

Edward Norton in una scena di The Bourne Legacy

The Bourne Legacy: Trailer e recensione

The Bourne Legacy: Jeremy Renner e Rachel Weisz tra la folla in una concitata scena del film

The Bourne Legacy: Interpreti e personaggi