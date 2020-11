The Bourne Legacy: Jeremy Renner svela qual è stata la scena più difficile

Quando un giornalista chiese a Jeremy Renner: "Qual è stata la scena più difficile da girare durante le riprese di The Bourne Legacy?" l'attore americano rispose senza esitare rivelando che, senza ombra di dubbio, la corsa in moto con Rachel Weisz a Manila l'aveva terrorizzato più di ogni altra cosa perché si sentiva responsabile per la vita dell'attrice.

Un primo piano di Jeremy Renner in The Bourne Legacy

Durante una conferenza stampa del tour promozionale del film alla Weisz fu chiesto di questa particolare acrobazia: "Com'è stato andare in motocicletta a Manila con Jeremy Renner?" L'attrice disse che inizialmente non si era resa conto della pericolosità di quella scena e che non stava recitando nella sequenza della motocicletta.

"È stato davvero terrificante! Jeremy non me l'ha detto quando eravamo a Manila, ma quella è stata l'acrobazia più spaventosa per lui perché era responsabile della mia vita. Non me l'ha detto a Manila, grazie a dio, perché non ce l'avrei fatta. Dovevo solo arrendermi e resistere. Non dovevo recitare.". Dichiarò la Weisz.

The Bourne Legacy: Rachel Weisz in una scena del film in laboratorio

The Bourne Legacy ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 56% e il consenso critico del sito recita: "Non è avvincente come la trilogia precedente, ma la pellicola dimostra che il franchise ha ancora storie da raccontare e trae vantaggio dal lavoro magnetico di Jeremy Renner nel ruolo del protagonista."