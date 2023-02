The Bourne Identity, tutta la saga su Prime Video in streaming da oggi

Da oggi 1 febbraio 2023 arriva la saga intera di The Bourne Identity su Amazon Prime Video: disponibili in streaming i cinque film del franchise con Matt Damon!

Con l'arrivo di febbraio, nuove saghe invadono Amazon Prime Video: arriva la saga di The Bourne Identity in streaming a partire da oggi! Il primo capitolo è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2002 col volto di Matt Damon ed è uno dei più amati franchise di azione.

La saga di Jason Bourne, superspia della CIA, è atterrata sul grande schermo ormai 21 anni fa, con il primo capitolo The Bourne Identity, diretto da Doug Liman su una sceneggiatura di Tony Gilroy e W. Blake Herron. Lo script si ispira al romanzo firmato da Robert Ludlum, Un uomo senza volto, pubblicato nel 1980 e la trama segue le gesta di Jason Bourne tra la Svizzera e la Francia, mentre cerca di racimolare informazioni sul suo passato e scoprire la sua vera identità.

Durante la sua ricerca fa conoscenza di Marie (Franka Potente) che decide di aiutarlo a fare luce su questo mistero. Purtroppo i due si rendono conto fin da subito che il passato e l'identità di Jason sono collegati a qualcosa di losco e devono fare fronte a una serie di situazioni disperate dove assassini professionisti cercano instancabilmente di eliminarli. Nel super cast troviamo anche Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox e Julia Stiles.

Grazie a Paul Greengrass è arrivato The Bourne Supremacy: la pellicola inizia con Marie e Jason in India, dove vivono tranquillamente, purtroppo il loro idillio è interrotto dall'arrivo di un killer (Karl Urban) che durante un inseguimento uccide Marie. Lo stesso sicario, di nome Kirill, ha fatto in modo di implicare Jason in un duplice omicidio e furto avvenuti durante un'operazione della CIA. Jason tiene fede alla sua parola e parte in missione per vendicare la morte della sua compagna, al tempo stesso l'agenzia si mette nuovamente a caccia della ex-spia perchè lo ritiene responsabile del fallimento della missione.

The Bourne Ultimatum - il ritorno dello sciacallo è stato il campione di incassi della saga, con oltre 440 milioni di dollari; inoltre la pellicola ha vinto tre Academy Awards nelle categorie di Miglior Montaggio, Miglior Sound Mixing e Miglior Montaggio Sonoro. Visti i numeri, tutti pensavano a un quarto film con Matt Damon protagonista, ma qui è arrivato un colpo di scena. The Bourne Legacy è nato nel 2010, scritto e diretto da Tony Gilroy che avrebbe dato vita a una sorta di reboot della saga, con Jeremy Renner nei panni del nuovo protagonista, chiamato Aaron Cross. Nel nuovissimo super cast Rachel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, David Strathairn, Albert Finney, Scott Glenn e Louis Ozawa Changchien. Aaron è, come Jason, il risultato di un esperimento e si ritroverà a doversi difendere proprio dalle persone che lo hanno trasformato in un'efficiente macchina letale.

Damon torna poi nei panni dell'iconico Jason Bourne sotto la regia dell'inglese Paul Greengrass con Jason Bourne : in questa nuova avventura l'ex agente della CIA uscirà di nuovo dall'ombra per una pericolosa missione. Ad affiancare Matt Damon troviamo Vincent Cassel nei panni di un letale killer, Tommy Lee Jones in quelli di un ufficiale della CIA, e Alicia Vikander che interpreterà una cyber-specialista. In più assistiamo al ritorno di Julia Stiles nel ruolo di Nicky.