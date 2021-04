The Book of Boba Fett: Din Djarin di The Mandalorian apparirà nello show?

Din Djarin, protagonista di The Mandalorian interpretato dalla star Pedro Pascal, potrebbe ricomparire nello spinoff The Book of Boba Fett, in arrivo su Disney+.

L'universo tentacolare di Star Wars continua a espandersi su Disney+. Tra i nuovi progetti in arrivo, uno dei più attesi è senza dubbio The Book of Boba Fett, spin-off di The Mandalorian che potrebbe prevedere la presenza di Din Djarin in persona.

The Mandalorian 2: Il Mandaloriano e Boba Fett nel settimo episodio

Come anticipato nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, The Book of Boba Fett sarà dedicato all'iconico personaggio del cacciatore di taglie Boba Fett. La notizia della possibile apparizione nello show del personaggio di Pedro Pascal, il mandaloriano Din Djarin, non giunge del tutto inaspettata vista l'alleanza formata da Din con Boba Fett e Fennec Shand.

The Mandalorian 2: il codice di Boba Fett è stato decifrato da un fan

In aggiunta a Din Djarin, secondo Cinelinx, ci sono un altro paio di personaggi di The Mandalorianche i fan sperano di ritrovare in The Book of Boba Fett. Il popolare sceriffo Cobb Vanth, interpretato da Timothy Olyphant, è ancora impegnato a mantenere l'ordine nella sua città su Tattooine mentre la Peli Motto di Amy Sedaris sta lavorando su Mos Eisley. Con entrambi in giro a Tattoine, dove si svolge The Book of Boba Fett, i loro cammini prima o poi potrebbero incrociare quello del cacciatore taglie. Dopo tutto, Cobb Vanth ha posseduto quell'armatura per un bel po' di tempo.

Per saperne di più potete esplorare il nostro approfondimento sul significato del finale della seconda stagione di The Mandalorian, disponibile su Disney+.