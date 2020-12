The Mandalorian 2: il codice di Boba Fett è stato decifrato da un fan

The Mandalorian 2: Mando e il Bambino in una scena del sesto episodio, La tragedia

Un fan di Star Wars ha decifrato il codice scritto sull'armatura di Boba Fett nell'episodio più recente di The Mandalorian 2, che conferma la sopravvivenza del noto cacciatore di taglie. Inizialmente Din Djarin rifiuta di restituire a Fett l'armatura che egli indossava nelle sue apparizioni precedenti, e cambia idea solo alla fine dell'episodio, dopo aver visto il codice scritto sull'armature che ne ripercorre la storia e conferma l'identità di Boba. Il codice è scritto nella lingua di Mandalore, e quindi solo un Mandaloriano è in grado di capirlo.

Un fan ha postato su Reddit la traduzione del messaggio, incompleto ma complessivamente comprensibile. Particolarmente significativa è la parte finale: "Concord Dawn, Mentore Jast, Padre Fett, Boba Fett." Concord Dawn è il pianeta natale di Jango Fett, mentre Jast era il suo padre adottivo, già menzionato in materiali supplementari non canonici. Il resto del messaggio conferma che Boba ha ereditato l'armatura dal "padre" (come mostrato in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, Jango ha scelto di avere un clone in grado di invecchiare normalmente, in modo da poterlo crescere come un figlio).

Il ritorno di Boba Fett è stato uno dei grandi eventi della seconda stagione di The Mandalorian, soprattutto perché si tratta anche del debutto ufficiale di Temuera Morrison nei panni del personaggio, dopo aver interpretato Jango Fett nei prequel e ridoppiato le battute di Boba nelle riedizioni de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi disponibili dal 2004. Prima della conferma ufficiale dell'identità del personaggio alcuni avevano ipotizzato che l'attore neozelandese potesse essere uno dei Cloni, alcuni dei quali hanno avuto ruoli importanti nelle serie animate Star Wars: le guerre dei Cloni e Star Wars Rebels. Entrambi gli show sono disponibili su Disney+, per chi volesse approfondire altri aspetti delle ultime settimane, come le apparizioni di Bo-Katan Kryze e Ahsoka Tano.