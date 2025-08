Star Wars, Temuera Morrison lancia un appello ai fan: “Scrivete a Lucasfilm per farmi tornare come Boba Fett”

Da oltre vent'anni nella famiglia di Star Wars, Temuera Morrison ha deciso di lanciare un appello affinché anche i fan possano fare pressioni su Disney per convincerla a farlo ritornare nel franchise.

Ospite del Tampa Bay Comic Convention, Morrison è stato interpellato sulla possibilità di partecipare a breve a qualche progetto di Star Wars e l'attore ha risposto con franchezza.

L'appello di Temuera Morrison per il ritorno in Star Wars

"Dobbiamo davvero custodire quei momenti adesso" ha confessato Temuera Morrison "Dovete tutti mandare un fax, una lettera o un'email a chi comanda alla Lucasfilm. Sono sicuro che sarebbero felici di sentire l'opinione di tutti. Per favore, date un'altra possibilità a Daniel Logan [l'interprete del giovane Boba Fett] e Temuera Morrison e metteteci da qualche parte".

Temuera Morrison in una scena di The Book of Boba Fett

"La cosa folle con Star Wars è che non sai mai nulla delle riprese fino a una settimana prima, o forse due, o anche meno" gli ha fatto eco Daniel Logan "Ma il fatto è che Temuera è la persona più avida in Star Wars. Ha interpretato così tanti personaggi, è quello con più ruoli in Star Wars se guardi la lista, da Jango, Boba, tutti i Cloni, Rex, Cody, Fives, ha più personaggi lui che chiunque altro. Ci saranno molte opportunità. Soprattutto per lui, specialmente in quest'epoca di Star Wars, come Ahsoka e tutte queste storie ambientate dopo Il ritorno dello Jedi".

Il percorso di Temuera Morrison nel franchise di Star Wars

Temuera Morrison ha debuttato nei panni del cacciatore di taglie mandaloriano Jango Fett in Star Wars - Episodio II: L'attacco dei cloni 3D, continuando ad interpretare le numerose versioni clonate del personaggio, oltre alla versione adulta del figlio adottivo Boba.

Morrison ha interpretato Boba Fett nella serie Disney+ The Mandalorian, prima di ottenere una serie spin-off tutta sua intitolata The Book of Boba Fett.