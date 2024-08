The Mandalorian & Grogu: un'amata star della serie non tornerà nel film

Una delle star della serie Disney+ ha confermato che non farà parte del cast del film in arrivo nelle sale col Mandaloriano protagonista

Durante il Fan Expo di Chicago, una star di Star Wars ha confermato che non apparirà in The Mandalorian & Grogu, suggerendo che un'importante trama della seconda stagione della serie potrebbe davvero essersi conclusa definitivamente.

The Mandalorian & Grogu è il prossimo film in uscita della saga di Star Wars. Al momento non si sa molto della pellicola, se non che seguirà la Stagione 3 di The Mandalorian nella linea temporale e che avrà come protagonisti i personaggi principali. Sarà sicuramente un'aggiunta emozionante ai film e alle serie televisive del franchise.

Tuttavia, evidentemente, non tutti i personaggi che sono stati importanti in The Mandalorian appariranno nel film. In particolare, l'interprete di Boba Fett, Temuera Morrison, ha confermato durante il panel "From Clone Troopers to Bounty Hunters" al Fan Expo di Chicago che non tornerà in The Mandalorian & Grogu.

The Book of Boba Fett: i protagonisti in una scena

"Sto ancora aspettando una telefonata, ad essere sincero", ha osservato. "Penso che siamo stati accantonati sullo scaffale per un po'. Forse ci toglieranno da quello scaffale più avanti".

Star Wars: The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del nuovo ciclo, ecco quando uscirà

Boba Fett è stato un personaggio estremamente popolare in Star Wars. Infatti, è apparso in un numero sorprendente di show e film di Star Wars. Dopo essere apparso inizialmente nel controverso Star Wars Holiday Special, Boba Fett si è unito alla trilogia originale in L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Fett è poi tornato nel franchise nell'era della trilogia prequel come bambino sia in live-action in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni che nell'animazione in Star Wars: The Clone Wars.

Più recentemente, il personaggio ha avuto un ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian, che ha portato Fett ad avere uno show tutto suo, The Book of Boba Fett. Data l'ampia storia del personaggio nel franchise e quanto sia stato amato per decenni, è logico che Star Wars abbia ipotizzato che questa aggiunta agli show televisivi di Star Wars sarebbe stata un successo. Sfortunatamente, non è stato così, visto che The Book of Boba Fett è stato accolto negativamente da pubblico e critica.