The Boogeyman, le prime reazioni promuovono l'horror tratto da Stephen King: "Super raccapricciante"

Da mesi si continua a parlare di The Boogeyman, horror di Julius Avery ispirato all'opera di Stephen King. Non sempre gli adattamenti del Re del Brivido convincono il pubblico, ma stavolta il film si preannuncia "super raccapricciante", come indicano le prime reazioni dal CinemaCon 2023 di Las Vegas, dove è stato appena proiettato.

The Boogeyman è diretto da Rob Savage, con una sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods e Mark Heyman, e un soggetto di Scott Beck & Bryan Woods basato sul racconto di Stephen King.

Il film è interpretato da Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton e David Dastmalchian.

The Boogeyman, Rob Savage ha dovuto aggiungere pause per far riprendere il pubblico: "Urlavano così tanto"

La trama di The Boogeyman

La sinossi ufficiale di The Boogeyman, prodotto da 20th Century Studios e 21 Laps, anticipa: "La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime."

The Boogeyman di Stephen King è "uno dei film più spaventosi mai visti" dall'attore David Dastmalchian

Prime reazioni su Twitter

Le prime reazioni sui social media da parte della critica salutano The Boogeyman come un thriller horror efficace e ricco di jump scares che terranno il pubblico con il fiato sospeso. I critici lodano quasi tutto ciò che riguarda il film, comprese le performance, l'atmosfera e la qualità dell'adattamento di Stephen King, ma anche la varietà di toni, dall'orrore all'azione alla meditazione sul dolore.

L'uscita italiana di The Boogeyman è prevista per il 1 giugno.