The Boogeyman: il regista svela già i primi dettagli sull'eventuale sequel

Nonostante The Boogeyman sia uscito nelle sale da pochi giorni soltanto, il regista Rob Savage ha già in mente la storia di un eventuale sequel, qualora dovesse arrivargli il via libero dalla produzione.

In una recente intervista con Discussing Film, a Savage è stato chiesto di parlare di un potenziale progetto con il regista Sam Raimi di cui si era vociferato in passato, con Savage che ha rivelato che il progetto è ancora in fase di sviluppo.

"Sì, sono davvero entusiasta di quello con Sam", ha detto Savage. "È stato un lungo viaggio, ma lo stiamo portando a un punto in cui penso che sia pronto a partire. In realtà ho un paio di progetti con Sam, un paio non ancora annunciati, che sono davvero entusiasmanti. Adoro lavorare con lui. C'è anche un adattamento di un mio cortometraggio intitolato Salt, che è un altro tipo di horror demoniaco di cui sono davvero entusiasta e che penso possa essere uno dei prossimi progetti".

Savage ha inoltre rivelato che sta lavorando a un film che definisce "Le colline hanno gli occhi per la prossima generazione" con i produttori di Barbarian e di avere una "grande idea per un sequel di Boogeyman", che potrebbe essere realizzato se il primo avrà successo. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Boogeyman.

"Sto facendo un film che mi entusiasma molto e che credo possa essere una sorta di Le colline hanno gli occhi per la prossima generazione. È un film originale a cui sto lavorando con gli stessi ragazzi che hanno fatto Barbarian, gli stessi produttori. E poi abbiamo anche un'idea davvero fantastica per un sequel di Boogeyman, di cui tutti sono davvero entusiasti. Non è quello che ci si aspetta da un sequel di un grande film in studio, ma è davvero terrificante. Sono davvero entusiasta. Quindi, se questo film non dovesse fallire, potrebbe essere il prossimo! Anche quello è all'orizzonte".