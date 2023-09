Halloween: tutti i film, le serie e gli speciali disponibili a ottobre su Disney+

Quest'autunno, Disney+ invita il pubblico di tutte le età a vivere l'emozionante line-up di Halloween con film, serie e speciali. Con un calderone di nuove storie accattivanti, classici imperdibili e avventure misteriose, a ottobre Disney+ ha qualcosa da offrire in streaming a tutti i membri della famiglia.

Per festeggiare Halloween sono in arrivo alcune novità, tra cui Piccoli brividi, una nuova emozionante serie ispirata ai libri bestseller di R.L. Stine, e Appendage, con Emily Hampshire. Tra i nuovi film in arrivo a ottobre ci sarà anche The Boogeyman, basato sul racconto dell'acclamato autore horror Stephen King.

The Boogeyman: una scena del film

La collezione Halloween su Disney+ offre i classici intramontabili come Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas, che festeggiano il 30° anniversario, e Halloweentown, che invece celebra i 25 anni.

Fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 € al mese per tre mesi visitando il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Si tratta di un risparmio totale di 21 € per tre mesi rispetto all'attuale prezzo mensile di 8,99 €.