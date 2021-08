The Black Phone: il trailer dell'horror con Ethan Hawke traumatizzano il CinemaCon

Al CinemaCon 2021 non poteva mancare l'horror. La descrizione dei primo trailer del nuovo film Blumhouse, The Black Phone, interpretato dalla star Ethan Hawke, sottolineano l'atmosfera tesa che ha terrorizzato il pubblico di Las Vegas.

The Black Phone vede Ethan Hawke riunito la regista di Sinister Scott Derrickson. il film è un adattamento del racconto breve di Joe Hill, il figlio di Stephen King. Ehtan Hawke offre una performance agghiacciante nei panni di un cattivo senza nome, un personaggio che infrange la sua regola "niente cattivi" durante l'introduzione del promo.

The Black Phone racconta la storia di un ragazzino rapito chiuso in uno scantinato che è macchiato col sangue di altri ragazzini uccisi nel locale. In cantina con lui c'è un telefono antico, da tempo scollegato, ma che di notte squilla con le chiamate dei morti.

Come anticipa Variety, nel trailer Hawke appare con il viso dipinto di bianco e un cappello a cilindro, alle prese con i sacchetti della spesa che cadono accanto a un furgone nero completamente sgangherato. Il personaggio attira il giovane protagonista del film Mason Thames convincendolo di essere un mago part-time e, prima che ce ne rendiamo conto, ci ritroviamo nel suddetto seminterrato dell'omicidio e quel telefono inizia a squillare.

In un discorso preregistrato per gli espositori, Ethan Hawke ha affermato che il fondatore di Blumhouse Jason Blum aveva precedentemente definito Sinister "il film più spaventoso a cui avessi mai lavorato", ma The Black Phone punta a detronizzarlo. Scott Derrickson ha scelto di dirigere il film in un ritorno alle radici dopo aver rinunciato alla regia del cinecomic Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness in seguito a divergenze creative con la produzione.

The Black Phone è atteso nei cinema il 28 gennaio 2022.