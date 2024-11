Black Phone 2: Scott Derrickson annuncia l'inizio delle riprese con una foto dal set

Le riprese del film Black Phone 2 sono ufficialmente iniziate e a rivelarlo è stato il regista Scott Derrickson.

Universal aveva annunciato lo sviluppo di un sequel nell'ottobre 2023, prevedendo una distribuzione nelle sale nel giugno 2025, posticipandola poi al 17 ottobre 2025.

L'inizio delle riprese del sequel

Scott Derrickson aveva diretto e co-scritto il film Black Phone, arrivato nelle sale nel 2021. L'horror con star Ethan Hawke aveva incassato circa 161,4 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, a fronte di un budget di circa 16-18 milioni.

Il filmmaker ha ora annunciato l'inizio del lavoro sul set con un post sui social in cui appare la prima foto scattata sul set, rivelando così anche il logo utilizzato durante la realizzazione del sequel.

Derrickson ha confermato ufficialmente che nella giornata di ieri sono stati effettuati i primi ciak.

Black Phone 2 began shooting today pic.twitter.com/5FgAXkfatP — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) November 4, 2024

Gli interpreti del film

Nel cast del film The Black Phone 2 ci saranno anche Mason Thames nella parte di Finney, Madeleine McGrew nei panni di Gwen, Jeremy Davies in quelli di Terrence, e Miguel Mora che sarà Robin. Tra gli interpreti ci sarà poi Demian Bichir, con una parte di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli.

La sceneggiatura, come accaduto con il capitolo precedente, è stata firmata nuovamente da C. Robert Cargill insieme a Derrickson.

Black Phone: le differenze tra il racconto e il film

Nel primo film il tredicenne Finney Shaw veniva rapito da un killer sadico e intrappolato in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono, non collegato alla rete telefonica, inizia a suonare, il ragazzino scopre che può ascoltare le voci delle precedenti vittime dell'assassino, determinate nel loro tentativo di assicurarsi che Finney non subisca la loro stessa sorte.