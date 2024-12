The Black Phone 2: il cast del sequel con Ethan Hawke si arricchisce di una giovane star

The Black Phone 2 è il sequel del successo del 2021 The Black Phone, con protagonista Ethan Hawke. Il film, diretto da Scott Derrickson, vedrà il ritorno di Hawke nel ruolo del misterioso "Rapace", insieme a Mason Thames, che riprenderà il suo personaggio di Finney.

Secondo quanto riportato da Deadline, Arianna Rivas si è unita al cast del sequel, nel quale interpreterà un personaggio ancora non rivelato. L'attrice è già nota per aver interpretato Lexi in Prom Dates (2024). Inoltre, Rivas sarà presente anche nel prossimo film di David Ayer, Levon's Trade, scritto da Sylvester Stallone e tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Dixon del 2014. Il cast di Levon's Trade include anche Jason Statham, David Harbour e Michael Peña, e il film uscirà a gennaio 2025.

Tutto quello che sappiamo sul sequel

Per quanto riguarda The Black Phone 2, i dettagli sulla trama sono ancora avvolti nel mistero. Oltre a Hawke e Thames, torneranno anche Jeremy Davies e Miguel Cazarez Mora, che riprenderanno i rispettivi ruoli di Terrence e Robin. Inoltre, Demián Bichir è stato scritturato per un ruolo di cui al momento non sono stati rivelati i dettagli.

Black Phone: un raccapricciante Ethan Hawke

La sinossi del primo film recita: "Finney Shaw è un tredicenne timido ma intelligente che viene rapito e tenuto prigioniero in uno scantinato insonorizzato da un sadico assassino mascherato. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter ascoltare le voci delle precedenti vittime dell'assassino, le quali faranno di tutto per evitare che ciò che è accaduto a loro accada anche a lui".

Anche per questo sequel, Scott Derrickson tornerà a firmare la sceneggiatura, insieme a C. Robert Cargill, entrambi produttori del film insieme a Jason Blum. Joe Hill, autore del racconto originale da cui è tratto il primo film, sarà produttore esecutivo. The Black Phone 2 è previsto nelle sale per il 16 ottobre 2025.