The Bikeriders uscirà nelle sale nel 2024 grazie a Focus Features

The Bikeriders è stato acquistato da Focus Features dopo che 20th Century Studios ha deciso di rinunciare alla distribuzione del film diretto da Jeff Nichols.

Il progetto, che è stato presentato al Telluride Film Festival, avrebbe dovuto uscire nelle sale americane nei primi giorni di dicembre.

I dettagli del film

Jeff Nichols è il regista di The Bikeriders e nel cast ci sono Tom Hardy, Jodie Comer e Austin Butler.

L'uscita nei cinema è prevista per il 2024. Universal Pictures International si occuperà della distribuzione a livello internazionale.

Peter Kujawski, a capo di Focus Features, ha dichiarato: "Siamo felici nell'aggiungere un progetto così avvincente nella forte programmazione del prossimo anno. Non vediamo l'ora di collaborare di nuovo insieme a New Regency e riunirci con il talentuoso Jeff Nichols in un altro dei suoi progetti visionari. Questo film è un esempio del nostro impegno a collaborare con i migliori filmmaker del settore e partner nella produzione, e non vediamo l'ora di costruire sul suo iniziale successo per attirare gli spettatori e convincerli a vedere questo film significativo rafforzato da interpretazioni potenti date da un cast incredibile".

Di cosa parla The Bikeriders?

The Bikeriders racconta la storia dell'ascesa di un club di motociclisti, i Vandals, attraverso la vita dei loro membri. Il club si evolve nel corso di un decennio passando da un luogo di incontro per gli outsider locali a una gang più sinistra, minacciando così il modo di vivere del gruppo originale. Jeff Nichols ha scritto e diretto il film.