Alien Nation: Jeff Nichols vuole realizzare una serie in 10 episodi

I piani per un remake di Alien Nation diretto da Jeff Nichols sono stati cancellati dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, ma il regista non sia arrende e ora punta a realizzare una serie tv in 10 episodi.

Brian Thompson in Alien Nation

Nel corso del podcast Team Deakins (riportato da SlashFilm), Jeff Nichols ha parlato dei suoi progetti, in particolare dell'attenzione di realizzare una serie tv in 10 episodi ispirata al fantascientifico Alien Nation - nazione di alieni. Il regista ha svelato di essere stato contattato da Fox che gli aveva proposto di fare un remake del film, ma l'acquisizione da parte di Disney ha segnato la morte del progetto:

"Avevo l'idea di usare quel titolo raccontando una situazione che non ha niente a che fare col film originale. Ho passato tre anni a costruire un'intera civiltà aliena pensando alle situazioni, all'ambientazione, ai personaggi. eravamo vicini a realizzarlo, sarebbe stata una sfida enorme. Sarebbe stato un progetto grandioso, con un budget di 100 milioni, e avremmo dovuto girare in Arkansas. Ma poi Disney ha comprato Fox e ha cancellato tutto. Per me è stato un colpo al cuore, lo devo confessare."

Disney ha cancellato il progetto di un film, ma avrebbe invece proposto a Jeff Nichols una serie tv remake di Alien Nation:

"Così ho preso la storia e l'ho divisa in 10 episodi. Adesso è in fase di valutazione. Ci sono persone in posizioni di potere che decideranno se realizzarla. La mia idea sarebbe girarla come un film ad alto budget, ma non so se riusciremo a farlo."

L'originale Alien Nation - nazione di alieni è ambientato nella Los Angeles del 1991 dopo l'atterraggio di migliaia di alieni sulla Terra e il loro tentativo di integrarsi nella società umana. Il film racconta la relazione tra un poliziotto umano e un detective alieno costretti a collaborare per risolvere un caso di omicidio. Il film, divenuto un cult, ha dato vita a svariati sequel e a una serie tv durata una sola stagione.